هيئة السوق المالية تعتمد لائحة حوكمة الشركات

شارك عبر واتساب

الرياض – البلاد

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية لائحة حوكمة الشركات الجديدة، واعتنت اللائحة الجديدة بوضع ترتيبات حوكمة فعالة في شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية لضمان وضوح العلاقة بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة من جهة، ومجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية من جهة أخرى، واهتمت كذلك بحقوق المساهمين في تلك الشركات.

ونوهت الهيئة بالطبيعة الإلزامية لمعظم مواد اللائحة، وأن الأحكام الاسترشادية بالنسبة إلى الشركات المدرجة في السوق المالية أشير إليها في اللائحة، علماً بأنه سيعمل باللائحة الجديدة ابتداءً من تاريخ 22 /4/ 2017م باستثناء الأحكام الموضحة في إعلان الهيئة الخاص بلائحة حوكمة الشركات التي سيعمل بها ابتداءً من تاريخ 31 /12/ 2017م، وذلك لمنح الشركات مهلة إضافية لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامها.

وأكدت الهيئة على شركات المساهمة المدرجة في السوق باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاعها وفقاً للأحكام الواردة في إعلانها الخاص بلائحة حوكمة الشركات قبل بدء العمل بها في 31 /12/ 2017م، وأن على مجالس إدارة شركات المساهمة المدرجة التي تنتهي سنتها المالية في 31 / 12 / 2017م وما بعد استيفاء جميع المتطلبات الواردة في المادة التسعين من لائحة حوكمة الشركات عند إعداد واعتماد تقرير مجلس الإدارة الذي سيتم الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة في 31/ 12/ 2017م وما بعد.

ويمكن مطالعة اللائحة على الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية www.cma.org.sa.