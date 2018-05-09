هيئة السياحة تؤهل المرشدين السياحيين بالزلفي

عقدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض ممثلة بمكتب السياحة والتراث الوطني بمحافظة الزلفي، ورشة عمل تدريبية عن المهارات الأساسية في الإرشاد السياحي لتأهيل الكوادر العاملة في هذا المجال، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية “تكامل” بالهيئة، وبدعم من بلدية محافظة الزلفي، وذلك بمقر مسرح البلدية بالمحافظة أمس.

وشهدت ورشة العمل التي شارك فيها مجموعة من المختصين والمهتمين بالإرشاد السياحي في محافظة الزلفي، وتضمنت تقديم العديد من الكلمات وأوراق العمل والمداخلات من قبل المشاركين.

وبين مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة الرياض المهندس عبدالعزيز آل حسن، أهمية هذه اللقاءات وورش العمل التي يتم من خلالها التواصل مع المجتمعات المحلية وإشراكهم فيما يخدم السياحة ومن أولوياتها عمل المرشد السياحي الذي يعد سفيرا داخل وطنه وله الدور المميز والبارز في تشكيل الانطباع العام لدى السائح عن الرحلة والبلد الذي يزوره بجانب إسهامه في تنشيط ونمو السياحة في المملكة.

وأوضح أن الورشة تهدف إلى دعم قطاع السياحة بالكفاءات الوطنية الواعدة المزودة بالمهارة والمعرفة والقدرة على الانخراط في بيئة العمل السياحي، مبيناً أن الهيئة تولي تطوير وتحديث قطاع الإرشاد السياحي اهتماماً كبيراً، مشيراً إلى أنه جرى خلال الورشة استعراض المسارات الرئيسية لعمل المرشد السياحي بجانب تناول أفضل المهارات والممارسات العالمية لمهنة الإرشاد السياحي والتحديات التي قد تواجه المرشد السياحي في الميدان وكيفية التغلب عليها وكذلك تعزيز جانب الإثراء المعلوماتي للمرشد السياحي.

وقدم المهندس آل حسن شكره لمحافظ الزلفي رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة, ولرئيس البلدية على الدعم والشراكة الدائمة في تنمية السياحة بالمحافظة.