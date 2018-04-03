هيئة السياحة تدعم مبادرة السعودية وجهة المسلمين

الرياض- البلاد

وقعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اتفاقيتي تكامل وشراكة لدعم مبادرة (السعودية وجهة المسلمين) إحدى مبادرات الهيئة في برنامج التحول الوطني مع كل من وزارة الحج والعمرة والخطوط الجوية السعودية.

ووقع سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الاتفاقيتين في مقر الهيئة بالرياض أمس مع وزير الحج والعمرة ومدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية .

وأكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز في تصريح له بعد توقيع الاتفاقية أهمية شراكة الهيئة مع وزارة الحج والعمرة والخطوط السعودية في دعم وتفعيل مبادرة (السعودية وجهة المسلمين) التي تحظى باهتمام خاص من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ, لدورها الرائد في إبراز المملكة كوجهة رئيسة للمسلمين، لافتا إلى تميز المبادرة باعتمادها على المواطنين المرحبين فهم من يعملون في تقديم الخدمات والمستفيد مما توفره من عدد هائل من فرص العمل.

وقال سموه: “نحن نعمل اليوم تحت مظلة هذه الدولة المباركة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ, لجعل المملكة وجهة رئيسة للمسلمين كما هي قبلتهم، وربطهم روحياً بالمملكة التي هي قبلة المسلمين ومهبط الوحي، وتفعيل زيارة المسلمين للمملكة بعد العمرة، وممارسة نشاطات كثيرة ليست فقط السياحة بل يشاركون في الأنشطة الاقتصادية والأغراض العلاجية والمعارض والمؤتمرات يستفيدون ويفيدون وهو الهدف الرئيس للمبادرة.