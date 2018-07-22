هيئة السياحة تسجل (43) موقعاً أثرياً في سجل الآثار

تواصل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني جهودها في المحافظة على التراث الحضاري والاهتمام به في كافة مناطق المملكة، وتمكنت الهيئة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري من تسجيل (43) موقعاً أثرياً بمناطق المملكة المختلفة خلال الربع الثاني من العام الحالي 2018م .

وتشمل المواقع الأثرية التي تم اعتماد تسجيلها في سجل الآثار الوطني ( 26 ) موقعاً أثرياً بمنطقة مكة المكرمة، وهي موقع الحفيرة بمركز الفرع بالمحاني بمحافظة الطائف، والمواقع الأثرية في حرتي العبيساء والجابرية بمحافظة الجموم، إضافة إلى (9) مواقع في منطقة عسير هي موقع يهمنة، وموقع نقوش شيبانه بمحافظة بلقرن، وموقع شفا سعد، ومواقع وادي نعام (وادي نعام1 ووادي نعام 2 ووادي نعام 3 ووادي نعام 4) بمحافظة تثليث، وموقعي مقابر وادي العين (1و2) بخميس مشيط، كما تم تسجيل (7) مواقع أثرية بمنطقة المدينة المنورة، وهي مواقع مركز طلال(1و2و3 ) بمحافظة الحناكية، وموقع خرجا، وموقع وادي ارن بمحافظة مهد الذهب، وموقع جبل الجثوم بمحافظة العلا، وموقع أبو شكير بمحافظة ينبع، فضلا عن موقع قصر ابن غنيم بمحافظة أملج بمنطقة تبوك، حيث سبق للهيئة الاعلان عن تسجيل (32) موقعاً أثرياً خلال الربع الأول من العام نفسه .