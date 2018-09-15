هيئة السياحة تقترح تطوير برامج لتشغيل الجنادرية طوال العام

قدمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ووزارة الحرس الوطني، مقترحات لتطوير برامج لتشغيل المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية على مدار العام، وذلك خلال اجتماع بين الجانبين أقيم بمقر الهيئة مؤخراً في الرياض.

واطلع فرق من وزارة الحرس الوطني برئاسة سمو الأمير محمد بن عياف رئيس إدارة التحول والمشرف العام على مهرجان الجنادرية، على تجربة وخبرة هيئة السياحة في إدارة المهرجانات والأفكار التطويرية للفعاليات، خلال الاجتماع الذي رأسه مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض المهندس عبدالعزيز آل حسن ممثلاً للهيئة، ومدير عام المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية سعود الرومي ممثلاً لوزارة الحرس الوطني، وحضور عدد من المسؤولين في الهيئة والوزارة.

وأكد مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض المهندس عبدالعزيز آل حسن ، أهمية المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة في الجنادرية بالرياض كل عام، مبيناً أن الجنادرية يعد أهم مهرجان تراثي وثقافي في منطقة الرياض.

وبين أن المهرجان يسهم في تنشيط السياحة بالمنطقة خلال فترة إقامته من خلال جذب عشرات الآلاف من الزوار سواء من المواطنين أو المقيمين أو الزوار والسياح من الخارج، متوقعاً أن يعمل استمرار تشغيل مهرجان الجنادرية خارج أوقات المعتادة في كل عام في إحداث انتعاشة سياحية ورواج اقتصادي في منطقة الرياض.