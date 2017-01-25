هيئة السياحة توقع اتفاقية تكامل مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال الخدمات والأنظمة الإلكترونية

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وقع نائب الرئيس للاستثمار والتطوير السياحي في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور حمد السماعيل اليوم “اتفاقية تكامل” مع إحدى الشركة المتخصصة في مجال الخدمات والأنظمة الإلكترونية .

وتتضمن الاتفاقية عددا من البرامج المشتركة منها تقديم خدمات بحلول إبداعية .

تساعد على تسهيل الاعمال وتوفير تطبيقات بمعايير للمستفيدين .

كما ستقوم الشركة بتصميم وتنفيذ برامج خدمات وأنظمة إلكترونية متعلقة بأعمال ومجالات اهتمام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

منها تطوير اجراءات وأتممة أنشطة وأعمال الهيئة، وتوفير مرجع موحد لتنفيذ معاملات لدى جهات حكومية أو أهلية متعددة.

وتكون الهيئة جهة دعم ورعاية لـ “الحلول الابداعية” وتفرد لها في صفحات موقعها الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها مساحات مناسبة للترويج والتعريف بمزاياها.

كما يتاح للهيئة الانتفاع من المزايا التي تقدمها “البرامج الخدمية”.