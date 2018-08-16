هيئة الصحفيين السعوديين تشارك في ملتقى الإعلام العربي بعُمان

شاركت هيئة الصحفيين السعوديين في ملتقى الإعلام العربي الذي عقد في مدينة صلالة بمحافظة ظفار العمانية في الفترة من 13 إلى 16 أغسطس الحالي بعنوان “الإعلام وإدارة الأزمات والمسؤولية الاجتماعية”

ونظمته جمعية الصحفيين العمانية بالتعاون مع الاتحاد العام للصحفيين العرب، برعاية محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار، وحضور عدد من المسؤولين العمانيين والصحفيين العرب.

وألقى نائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب أمين عام هيئة الصحفيين السعوديين الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الجحلان, كلمة الاتحاد في حفل افتتاح الملتقى.

وضمن فعاليات الملتقى, أقيمت جلستان حواريتان عن “الإعلام والأزمات” و “الإعلام والمسؤولية الاجتماعية” كما عقدت دورة تدريبية للصحفيين والصحفيات العرب من مختلف النقابات والجمعيات الصحفية في الوطن العربي حول المحور الرئيس للملتقى.