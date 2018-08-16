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هيئة الصحفيين السعوديين تشارك في ملتقى الإعلام العربي بعُمان

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time3 / ذو الحجة / 1439 هـ      16 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
شاركت هيئة الصحفيين السعوديين في ملتقى الإعلام العربي الذي عقد في مدينة صلالة بمحافظة ظفار العمانية في الفترة من 13 إلى 16 أغسطس الحالي بعنوان “الإعلام وإدارة الأزمات والمسؤولية الاجتماعية”

ونظمته جمعية الصحفيين العمانية بالتعاون مع الاتحاد العام للصحفيين العرب، برعاية محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار، وحضور عدد من المسؤولين العمانيين والصحفيين العرب.

وألقى نائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب أمين عام هيئة الصحفيين السعوديين الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الجحلان, كلمة الاتحاد في حفل افتتاح الملتقى.

وضمن فعاليات الملتقى, أقيمت جلستان حواريتان عن “الإعلام والأزمات” و “الإعلام والمسؤولية الاجتماعية” كما عقدت دورة تدريبية للصحفيين والصحفيات العرب من مختلف النقابات والجمعيات الصحفية في الوطن العربي حول المحور الرئيس للملتقى.

ibrahim

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