هيئة العقار تضم (التراخيص والمساهمات والبيع على الخريطة)

شارك عبر واتساب

الرياض- البلاد

تتجه الهيئة العامة للعقار إلى ضم لجان البيع على الخريطة ، والمساهمات العقارية ، والتراخيص الخاصة ببناء العقارات بجميع أنواعها من عدة جهات حكومية، بهدف استكمال مسؤولياتها وحصر تلك الأنشطة تحت مظلتها خلال الفترة المقبلة.

وذكرت مصادر مطلعة، أن الهيئة تعمل على حصر جميع الأنظمة والتشريعات الخاصة بالعقار في الجهات الحكومية لتنضوي تحت مظلة الهيئة العامة للعقار، التي من بينها ” تراخيص بناء المنازل والمجمعات التجارية بجميع أشكالها وكل ما يتعلق بالأنشطة العقارية”، وذلك مع نقل صلاحيات لجنة المساهمات من وزارة التجارة والاستثمار، والبيع على الخريطة من وزارة الإسكان، وتراخيص البناء (الفسح) من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وقالت المصادر، إن نقل تلك الصلاحيات لن يكون في القريب العاجل، بل سيكون بعد الانتهاء من حصر الأنظمة والتشريعات الحكومية الأخرى المتداخلة في جميع الأنشطة العقارية، مشيرة إلى أن وضع تلك الأنشطة تحت مظلة الهيئة سيكون ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات، ومنها إصدار تراخيص بناء العقارات.

ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة العامة للعقار وتوجيهه بالتنسيق بين الجهات المعنية لوضع الترتيبات اللازمة لنقل اختصاص الإشراف على الأنشطة المنصوص عليها في تنظيم الهيئة العامة للعقار إلى الهيئة، وذلك وفق مراحل يتفق عليها مع تلك الجهات.