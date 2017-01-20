العدد 21820 20 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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هيئة المهندسين ترصد 150 منحة تعليمية

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هيئة المهندسين ترصد 150 منحة تعليمية
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جدة ــ البلاد

أعلن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، ابتعاث 100 مهندس لدراسة اللغة الإنجليزية في بريطانيا، إلى جانب ابتعاث 50 مهندساً في معهد متخصص في بريطانيا، لإكسابهم المهارات والخبرات الضرورية لزيادة فرصهم بالتوظيف .

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور جميل البقعاوي: إن المجلس قرر ابتعاث 100 مهندس لدراسة اللغة الانجليزية في أحد المعاهد المميزة في بريطانيا لتطوير مهارات التواصل وزيادة فرصة توظيفهم، وابتعاث 50 مهندسا لبريطانيا في معهد متخصص لإكسابهم المهارات الهندسية العملية، التي ستزيد فرصهم للتوظيف ، مشيرا إلى إطلاق برنامج يعنى بتخصيص مميزات للشركات والمكاتب الهندسية التي تهتم وتوظف المهندسين السعوديين ، وتشمل منح أي مكتب أو شركة 10 نقاط في نظام تصنيف المكاتب الهندسية، الذي عملت عليه الهيئة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وكذلك منحهم نسخة مجانية من برامج حاسوبية هندسية أصلية، تحوي أكثر من 20 برنامجا عند توظيف كل مهندس سعودي، ويبلغ سعر هذه البرامج حوالي 30 ألف ريال ليحصل المكتب على نسخة مجانية لكل مهندس سعودي باحث عن العمل يتم توظيفه، فيما ستتحمل الهيئة نفقات التأمين المهني للمهندس الذي يتم توظيفه عن طريق تلك المكاتب والشركات.

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التصنيف: اقتصاد

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