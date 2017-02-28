العدد 21858 27 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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هيئة النقل العام تطلق خدمة استقبال الشكاوى والملاحظات عبر تطبيق الواتساب

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هيئة النقل العام تطلق خدمة استقبال الشكاوى والملاحظات عبر تطبيق الواتساب
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اطلقت هيئة النقل العام خدمة التواصل عبر الـ (واتساب) من خلال الرقم (0507363133).

لاستقبال الملاحظات والشكاوى والاستفسارات من المواطنين والمقيمين على مدار الساعة .

وأكدت الهيئة أن هذه الخدمة تعد إحدى قنوات التواصل مع المواطنين والمقيمين لتلقي استفساراتهم وملاحظاتهم.

بهدف قياس رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة التي تشرف عليها.

وسعياً من هيئة النقل العام إلى الارتقاء والرفع من مستوى الخدمات المقدمة .

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التصنيف: اقتصاد

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