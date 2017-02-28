هيئة النقل العام تطلق خدمة استقبال الشكاوى والملاحظات عبر تطبيق الواتساب

شارك عبر واتساب

اطلقت هيئة النقل العام خدمة التواصل عبر الـ (واتساب) من خلال الرقم (0507363133).

لاستقبال الملاحظات والشكاوى والاستفسارات من المواطنين والمقيمين على مدار الساعة .

وأكدت الهيئة أن هذه الخدمة تعد إحدى قنوات التواصل مع المواطنين والمقيمين لتلقي استفساراتهم وملاحظاتهم.

بهدف قياس رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة التي تشرف عليها.

وسعياً من هيئة النقل العام إلى الارتقاء والرفع من مستوى الخدمات المقدمة .