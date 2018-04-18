هيئة النقل تطرح 86 وظيفة للجنسين في تخصصات هندسية وفنية وإدارية

أعلنت هيئة النقل العام عن طرح 86 وظيفة في تخصصات هندسية وفنية وإدارية وقانونية ومساندة للجنسين في كل من الرياض، جدة، والدمام، ويبدأ التقديم عليها من الأحد 6 شعبان 1439هـ الموافق 22 إبريل 2018م حتى الخميس 2 رمضان 1439هـ الموافق 17 مايو 2018م، عبر الموقع الإلكتروني www.pta.gov.sa.

وقال المشرف العام على الشؤون الإدارية في هيئة النقل العام سليمان بن عبدالله الخويطر إن الكفاءات الوطنية الشابة أثبتت قدرتها على النهوض بالمهام المتعددة للهيئة، وترسيخ دورها الإشرافي والتنظيمي والتشريعي، وانعكاس هذا إيجابيا على تطوير أنشطة النقل العام على اختلافها سواء كانت في النقل البري أو البحري أو السككي.

وأضاف أن الهيئة أطلقت هذا العام خططها لافتتاح فروع في كل من الرياض وجدة والدمام في إطار خططها الاستراتيجية وترجمة الحاجة إلى التوسع واقعا، وما تتطلبه المرحلة القادمة من مهام الهيئة من استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة الأقدر على مواكبة ما يعيشه قطاع النقل العام من نهضة تنموية تحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

وأوضح أن الوظائف المطروحة تتنوع في التخصصات الهندسية في الجانب المدني، والمعماري، والميكانيكي، كما تشمل وظائف في تخصصات السلامة، والملاحة البحرية، والقانون، وتقنية المعلومات، والترجمة، وتمتد حتى تصل إلى التخصصات الإدارية كما تستقطب الأكفأ في مجال الاتصال المؤسسي.