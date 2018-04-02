«هيئة النقل» تعتمد لائحة لحقوق المسافرين بالقطارات

أصدرت هيئة النقل العام لائحة لحماية حقوق المسافرين بالقطارات ، كما أصدرت اللائحة المنظمة للجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري.

وكانت الهيئة قد دعت عموم المهتمين بحقوق المسافرين بالقطارات والمهتمين بضوابط الاعتراضات

على مخالفات النقل البري إلى إبداء مرئياتهم حيال مسودتي اللائحتين في الربع الأول من العام 2018م.

وفي هذا الصدد أكد المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام عبدالله بن صايل المطيري أن الهيئة

ومن خلال دورها التنظيمي لقطاعات النقل السككي والنقل البري والنقل البحري، تحرص على ضبط مختلف الأنشطة

باللوائح الملزمة للجميع والكفيلة بتأسيس صناعة نقل ترتقي بمفهوم هذه الأنشطة الحيوية، وترتقي بكفاءتها

كما تعزز ثقة المجتمع السعودي في هذه الخدمات، وتيسر وصولها إلى تحقيق المأمول من هذه القطاعات الحيوية في جانب التوطين، ورفد الاقتصاد الوطني بما يحقق رؤية المملكة 2030.

وأضاف المطيري أن طرح مسودات اللوائح لمرئيات العموم يأتي كمبادرة لاستقطاب الرؤى الثمينة للمعنيين بحقوق المسافرين بالقطارات، والمهتمين بتحسين خدمات الاعتراضات عل المخالفات. مبينا أن اللوائح الجديدة تؤكد أهمية منح المجتمع الثقة الإيجابية بالخدمة وأطرها القانونية، وتعمل على ضبط تقادم النظم السابقة وعدم ملائمة بعضها لصناعة النقل اليوم.

وأشار إلى أن الهيئة قد بادرت إلى توجيه الدعوة للعموم، من خلال حساب الهيئة الرسمي على تويتر

كما خصصت روابطا إلكترونية للراغبين في الاطلاع على اللوائح المرتبطة بموقع الهيئة www.pta.gov.sa.