هيئة الهلال الأحمر بجازان تنفذ دورة في الإسعافات الأولية بمدرسة العدايا في صبيا

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نفذ فرع هيئة الأحمر السعودي بمنطقة جازان ممثلاً بمركز إسعاف صبيا اليوم ، دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية.

وذلك بمدرسة العدايا الابتدائية والمتوسطة بمحافظة صبيا.

ضمن البرامج والدورات التي تنفذها الهيئة لخدمة المجتمع وبهدف نشر ثقافة الإسعافات الأولية بين المواطنين والمقيمين .

واستفاد المعلمون والطلاب من الدورة التي قدمها فني الإسعاف ياسر النعمي والفني جابر شيبه من منسوبي مركز إسعاف صبيا:

وشملت عددًا من المحاور التدريبية عن تعريف الإسعافات الأولية وتدريبات عملية على كيفية التعامل مع الحالات الطارئة .

فضلا عن التعريف بسيارة الإسعاف ومحتوياتها .

وقدم منسوبو المدرسة الشكر والتقدير للمدربين على مشاركتهم المفيدة .