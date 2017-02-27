هيئة الهلال الأحمر بجازان تنفذ دورة في الإسعافات الأولية بمدرسة العدايا في صبيا
شارك عبر واتساب
نفذ فرع هيئة الأحمر السعودي بمنطقة جازان ممثلاً بمركز إسعاف صبيا اليوم ، دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية.
وذلك بمدرسة العدايا الابتدائية والمتوسطة بمحافظة صبيا.
ضمن البرامج والدورات التي تنفذها الهيئة لخدمة المجتمع وبهدف نشر ثقافة الإسعافات الأولية بين المواطنين والمقيمين .
واستفاد المعلمون والطلاب من الدورة التي قدمها فني الإسعاف ياسر النعمي والفني جابر شيبه من منسوبي مركز إسعاف صبيا:
وشملت عددًا من المحاور التدريبية عن تعريف الإسعافات الأولية وتدريبات عملية على كيفية التعامل مع الحالات الطارئة .
فضلا عن التعريف بسيارة الإسعاف ومحتوياتها .
وقدم منسوبو المدرسة الشكر والتقدير للمدربين على مشاركتهم المفيدة .
الوسوم:الهلال الأحمر
التصنيف: محليات
التعليقات