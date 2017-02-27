العدد 21858 27 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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هيئة الهلال الأحمر بجازان تنفذ دورة في الإسعافات الأولية بمدرسة العدايا في صبيا

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هيئة الهلال الأحمر بجازان تنفذ دورة في الإسعافات الأولية بمدرسة العدايا في صبيا
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نفذ فرع هيئة الأحمر السعودي بمنطقة جازان ممثلاً بمركز إسعاف صبيا اليوم ، دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية.

وذلك بمدرسة العدايا الابتدائية والمتوسطة بمحافظة صبيا.

ضمن البرامج والدورات التي تنفذها الهيئة لخدمة المجتمع وبهدف نشر ثقافة الإسعافات الأولية بين المواطنين والمقيمين .

واستفاد المعلمون والطلاب من الدورة التي قدمها فني الإسعاف ياسر النعمي والفني جابر شيبه من منسوبي مركز إسعاف صبيا:

وشملت عددًا من المحاور التدريبية عن تعريف الإسعافات الأولية وتدريبات عملية على كيفية التعامل مع الحالات الطارئة .

فضلا عن التعريف بسيارة الإسعاف ومحتوياتها .

وقدم منسوبو المدرسة الشكر والتقدير للمدربين على مشاركتهم المفيدة .

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التصنيف: محليات

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