هيئة الولاية تدرب مديريها للمشاريع

الرياض – البلاد

نظمت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم برنامجاً تدريبياً متميزاً في إدارة المشاريع الاحترافية PMP بعنوان (مدير مشاريع محترف) لعشرة من مديري العموم ومديري الإدارات بالهيئة ،

حضرها كل من أمين عام مجلس إدارة الهيئة ومدير مكتب إدارة المشاريع المكلف الأستاذ عبدالرحمن بن يحيى اليحيا، ومدير عام الشؤون القانونية الأستاذ عبدالعزيز بن حمود اللحيدان وعدد من مسؤولي الهيئة .

اشتملت الدورة على 11 مجالا في إدارة المشاريع من أهمها التعريف بمدير المشاريع المحترف وبيئة عمل المشاريع، وإدارة نطاق المشروع، وإدارة الجدول الزمني للمشروع، وإدارة مخاطر المشروع، وإدارة جودة المشروع، وإدارة موارد المشروع، وإدارة اتصالات المشروع، وإدارة المعنيين بالمشروع، وإدارة مشتريات المشروع، وإدارة تكامل المشروع.