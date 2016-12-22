العدد 21792 23 ديسمبر 2016 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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هيئة حقوق الإنسان تعرض خدماتها أمام زوار معرض جدة الدولي الثاني للكتاب

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هيئة حقوق الإنسان تعرض خدماتها أمام زوار معرض جدة الدولي الثاني للكتاب
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شاركت هيئة حقوق الإنسان في فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب عبر جناح خاص لها.

عرف الزوار على أهداف ورسالة الهيئة وخدماتها تجاه حقوق الانسان لضمان أمنه وحريته .

وقدم جناح الهيئة نبذة عن حقوق الإنسان وتعزيزها وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية فى جميع المجالات.

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ونشر الوعى بها والإسهام ى ضمان تطبيق ذلك ى ضوء أحكام الشريعة الاسلامية.

باعتبارها الجهة الحكومية المستقلة المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان.

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التصنيف: الثقافيـة

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