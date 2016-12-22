هيئة حقوق الإنسان تعرض خدماتها أمام زوار معرض جدة الدولي الثاني للكتاب
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شاركت هيئة حقوق الإنسان في فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب عبر جناح خاص لها.
عرف الزوار على أهداف ورسالة الهيئة وخدماتها تجاه حقوق الانسان لضمان أمنه وحريته .
وقدم جناح الهيئة نبذة عن حقوق الإنسان وتعزيزها وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية فى جميع المجالات.
ونشر الوعى بها والإسهام ى ضمان تطبيق ذلك ى ضوء أحكام الشريعة الاسلامية.
باعتبارها الجهة الحكومية المستقلة المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان.
التصنيف: الثقافيـة
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