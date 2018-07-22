هيئة علماء اليمن تدين نهب مليشيات الحوثي لمعونات الإغاثة الإنسانية

نددت هيئة علماء اليمن ، اليوم الأحد، بنهب المليشيات الحوثية للمساعدات الإنسانية في البلاد، وإيقافها لمرتبات مئات الآلاف من الموظفين منذ ما يقارب السنتين.

وأشادت الهيئة، في بيان صحفي، بالجهود الكبيرة والدعم الإغاثي والإنساني الكبير الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والذي يقدم أغلب الدعم لمعاناة الشعب اليمني في محنته الراهنة، بصورة مباشرة وغير مباشرة.

ووصف العلماء نهب للمساعدات الإغاثية في المناطق التي تسيطر عليها بأنه “من أشد أنواع الظلم وأسوأ أنواع التعدي على حقوق الفقراء والمحتاجين والمعوزين والمساكين من أبناء اليمن”.

كما أدانت الهيئة قيام مليشيات الحوثي الانقلابية بما أسمته “عسكرة المساعدات الإغاثية” في المناطق التي تسيطر عليها، متهمة إياها بتحويل جزء كبير من تلك المساعدات إلى مصدر لتمويل حروبها التي تشنها على الشعب اليمني من خلال بيعها في السوق السوداء.

وأبدى بيان الهيئة استغرابه من صمت بعض هيئات ومنظمات الإغاثة الدولية على ما ممارسات الحوثيين، داعية الحكومة اليمنية الشرعية إلى إلزام منظمات الإغاثة الدولية بوضع ‏آليات واضحة وشفافة تكفل إيصال المساعدات لمستحقيها وتخفف من معاناة ملايين اليمنيين، وإجراء تحقيق عاجل وشامل حول الكميات التي نهبتها المليشيات.

وطالبت هيئة علماء اليمن رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، وقوات التحالف العربي بسرعة تحرير المناطق الحيوية والمنافذ البحرية التي تتحكم من خلالها المليشيات الحوثية في المساعدات الإنسانية.