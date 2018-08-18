محليات

هيئة كبار العلماء تباشر أعمالها في منى

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time5 / ذو الحجة / 1439 هـ      18 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
باشرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أعمالها اليوم بمشعر مِنى، وذلك استكمالاً لما بدأته من أعمالٍ لموسم حج هذا العام في مقرها بمكة المكرمة.

وتتضمن أعمال الأمانة خلال موسم الحج، عقد جلسات للجنة الدائمة للفتوى، واستقبال بعض الوفود المشاركة في حج هذا العام، والإجابة على استفتاءات المستفتين من الحجيج وغيرهم، وتوزيع بعض المطبوعات النافعة التي تعين الحاج على أداء نسكه وفق السنة النبوية المطهرة.

يذكر أن الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، تشرف على مقرين في مشعر مِنى، ومقرين آخرين في مشعر عرفات ومشعر مزدلفة، التي جهزت جميعها بكل ما من شأنه تيسير أمر الفتوى لحجاج بيت الله وخدمتهم

ibrahim

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