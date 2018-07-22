هيئة كبار العلماء تبدأ أعمال الدورة الـ 86 بمحافظة الطائف

بدأت هيئة كبار العلماء اليوم أعمال الدورة الـ 86 برئاسة سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ ، بمحافظة الطائف وتستمر عدة أيام.

وجرى خلال الاجتماع بحث عددٍ من الموضوعات المحالة إليها من المقام الكريم والجهات الحكومية.

وقد أعدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بحوثا محكمة من مختلف التخصصات وتنظيم حلقات نقاش للخبراء

والمختصين في الموضوعات المدرجة، كما عقدت اللجنة الشرعية الطبية المكونة

من عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء ومن الأطباء حلقة نقاش تناولت الموضوعات ذات العلاقة.

مما يذكر أن الموضوعات التي ناقشتها منذ تاريخ إنشائها بلغت 1069، موضوعاً، كما بلغت قراراتها 244 قراراً

فيما بلغت فتاوى اللجنة الدائمة المتفرعة عن هيئة كبار العلماء 27600 فتوى.

وبهذه المناسبة رفع معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن سعد الماجد شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، على ما تلقاه الهيئة وأمانتها العامة من دعم ورعاية مكنتها بفضل الله تعالى من أن تقوم الهيئة بدورها الشرعي.