هيئة مكافحة الفساد تدعو المجالس البلدية لتفعيل الدور الرقابي

عقدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، اليوم الاثنينورشة عمل بعنوان “بحث أوجه التعاون في مجال دعم دور المجالس البلدية في متابعة جودة تنفيذ المشروعات”، بالتعاون مع المجالس البلدية بمقرها بمدينة الرياض، وشارك فيها عدد من أعضاء المجالس البلدية بمناطق ومدن ومحافظات المملكة.

وتهدف الورشة إلى بناء شراكة فاعلة مع المجالس البلدية في مجال تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد، وتفعيل دورها الرقابي في مجال تنفيذ وجودة المشروعات،

وتضمن برنامج ورشة العمل عدد من المحاور التي اشتملت على رقابة المجلس البلدي على أداء البلدية من خلال التقارير، ومراقبة سير المشروعات التي تنفذ، ومراقبة تقارير تحصيل الإيرادات والاستمارات البلدية، وتفعيل صلاحيات المجلس البلدي في مجال الرقابة على جودة تنفيذ المشروعات، والعدالة الاجتماعية في توزيع المشروعات وسرعة تنفيذها، والبعد عن احتكار الترسية للمشروعات من خلال مؤسسات محددة.

يذكر أن هذه الورشة تأتي استكمالا للمرحلة الثانية لبرنامج (وطننا أمانة) الذي تشرف على تنفيذه الهيئة بالتعاون مع إمارات المناطق الذي يهدف إلى تعزيز قيم المواطنة ونشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد.