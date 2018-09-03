هيمنة صينية على ميداليات الأسياد والبحرين تتصدر العرب

جاكرتا ـ الوكالات

اختتمت أمس في إندونيسيا دورة الألعاب الآسيوية الـ18 التي أقيمت في العاصمة جاكرتا ومدينة باليمبانغ، التي تخللها إعلان البلاد عزمها على الترشح لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2032 اعتمادا على خبرة الدورة القارية .

وبعد أكثر من أسبوعين على انطلاق الألعاب التي تضمنت 40 رياضة وافتتحت رسميا في 18 أغسطس، أقيم أمس على ملعب غيورا بونغ كارنو في العاصمة، حفل ختامي وكان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أعلن السبت عزم بلاده على التقدم بطلب ترشيح لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2023وقال “اعتقد أنه من المهم الآن لإندونيسيا أن تحافظ على زخم هذه الألعاب”.

وحافظت الصين على هيمنتها على جدول الميداليات، منهية الألعاب في الصدارة برصيد 289 ميدالية (132 ذهبية، 92 فضية، 65 برونزية)، متقدمة على اليابان مع 205 ميداليات (75 ذهبية، 56 فضية، 74 برونزية)، وكوريا الجنوبية مع 177 (49 ذهبية، 58 فضية، 70 برونزية).

وعلى صعيد الدول العربية، أتت البحرين في المركز الأول (الحادي عشر إجمالا) مع 26 ميدالية هي 12 ذهبية (كلها في ألعاب القوى) و7 فضيات و7 برونزيات، تليها الامارات العربية المتحدة بـ 14 ميدالية (3 ذهبية، 6 فضية، 5 برونزية)، والكويت مع 6 (3 ذهبية، 1 فضية، 2 برونزية)، والأردن مع 12 (2 ذهبية، 1 فضية، 9 برونزية)، والسعودية مع 6 (ذهبية و2 فضية و3 برونزية)، والعراق مع 3 (ذهبية، 2 فضية)، ولبنان مع 4 (ذهبية، فضية، 2 برونزية)، وسوريا مع برونزية واحدة.

وتقام دورة الألعاب المقبلة في مدينة هانغجو الصينية عام 2022.