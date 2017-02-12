واتسآب يعلن عن ميزة جديدة لتأمين حسابات مستخدميه

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واشنطن ـــ وكالات

أعلن تطبيق “واتس آب”، المملوك لـ”فيسبوك”، عن ميزة جديدة من شأنها تعزيز تأمين حسابات المستخدمين، تتمثل في إدخال رقم وكلمة سر في كل مرة يقوم المستخدم بمصادقة الرقم مع التطبيق.

ويمنع هذا الإجراء، الذي يمكن تفعيله من قائمة الإعدادات، أي شخص آخر، من تفعيل رقم الهاتف الخاص بك بدون رمز المرور المكون من ستة أرقام.

وقال المتحدث باسم “واتس آب” إذا قمت بتفعيل ميزة التحقق بخطوتين، فإنه في كل محاولة لمصادقة رقمك على واتس آب ستسأل عن كلمة المرور التي قمت بإنشائها والمكونة من ستة أرقام.

وأشار إلى انه سيسمح لمستخدمي التطبيق باستخدام هاتين الخطوتين (الرقم وكلمة السر) على أي جهاز أو منصة، وفي كل مرة يقوم المستخدم بتسجيل الدخول للتطبيق كل 7 أيام، سيحتاج إلى استخدام الميزة الجديدة.