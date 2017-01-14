(واتساب) يختبر تطبيقا للصور المتحركة

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جدة – البلاد

كشفت نسخة تجريبية جديدة من تطبيق التراسل الفوري واتساب لنظام أندرويد إضافة الشركة المملوكة لفيسبوك ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بالبحث وإرسال الصور المتحركة من خلال موقع مكتبة الصور المتحركة.

وكانت خدمة التراسل الفوري قد أضافت سابقاً إلى تطبيقها المحمول العامل على نظام أندرويد دعماً للصور المتحركة، وكان ينبغي على المستخدمين الراغبين باستعمال هذه الميزة جلب الصور المتحركة إلى هواتفهم، إلا أن هذا الأمر على وشك أن يتغير.

وأظهرت النسخة التجريبية ذات الرقم 2.17.6 إمكانية استعمال الميزة الجديدة عن طريق الضغط على زر الرموز التعبيرية الذي يظهر بجانب شريط إدخال النص والكتابة، ومن ثم التبديل بين الرموز التعبيرية والصور المتحركة من خلال شريط سفلي جديد.

وزادت النسخة التجريبية الحالية من عدد ملفات الصور والفيديوهات التي يمكن إرسالها في المرة الواحدة إلى 30 ملفا بدلاً من 10 ملفات كما كان الحال سابقاً، إلا أن كلا الميزتين لم تتواجدا خلال أحدث نسخة تجريبية ذات الرقم 2.17.8 بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.