واتساب يضيف ميزة (تثبيت المحادثات)

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واشنطن ــ وكالات

يعاني الكثير من الأشخاص من صعوبة الوصول إلى بعض المحادثات في تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، خاصة إن كان لديهم المئات منها، وهو ما يتطلب وقتا وجهدا كبيرين.

ووفق ما ذكره موقع “دايلي ميل” البريطاني، فإن تطبيق واتساب أضاف في بعض النسخ التجريبية ميزة جديدة، تسمح بتثبيت المحادثات المهمة في اعلى القائمة، من اجل توفير عناء البحث عنها في كل مرة.

ولم يعلق “واتساب”، إلى حدود الساعة، على هذا التحديث، في وقت ذكر موقع “أندرويد بوليس” ان هذه الميزة ستظهر في التحديث التجريبي .