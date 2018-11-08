قدم تطبيق واتساب ميزة جديدة ومفيدة خاصة بتبادل الرسائل الصوتية، وهي التشغيل التلقائي للرسائل الصوتية التي تصل إلى المستخدم على دفعات، دون الحاجة إلى ضغط زر التشغيل على كل مقطع بشكل منفصل.

ويلجأ مستخدمون كثر للتطبيق إلى إرسال رسائلهم الصوتية على دفعات، وبشكل متتالٍ مما يعني أن الميزة الجديدة تريح المتلقي من تشغيل كل واحد على حدة، إذ يكفي تشغيل المقطع الأول ليقوم التطبيق تلقائيا بتشغيل الرسائل الصوتية الصادرة والواردة واحدة تلو الأخرى.

وعند نهاية كل رسالة صوتية وبداية الأخرى، يصدر التطبيق مؤشرًا صوتيًا لينبه المستخدم بذلك.

وتتوفر الميزة الجديدة على الإصدار 2.18.101 من واتساب على هواتف آيفون

ويبدو أنها لم تصل إلى جميع المستخدمين بعد، ولكنها ستصل بعد عمل تحديث للتطبيق.