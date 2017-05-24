واتساب يضيف ميزة حذف الرسائل بعد إرسالها

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جدة ــ وكالات

اطلق تطبيق “واتساب” تحديثين جديدين، يكشفان عن امكانيات تتعلق بتقنيات ما بعد الإرسال.

ونقلت صحيفة “واشنطن كرونيكل” الأمريكية عن مسئولين فى واتساب قولهم : لن يصاب اي شخص بالازعاج او الإحراج بعد الان، بسبب وجود رسالة محرجة له عند شخص آخر او وصول رسالة لا يرغب في وجودها بحسابه. وأتاح “واتساب” في تحديثه الجديد إمكانية التحكم في الرسائل، وامكانية الغائها بعد ارسالها، واشارت الصحيفة الأمريكية إلى ان من المتوقع ان تحظى الميزة الجديدة للتطبيق المملوك لفيسبوك بشعبية كبيرة، خاصة وان مسألة الغاء الرسائل بعد إرسالها.