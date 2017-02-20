واتساب ينقذ أحد مستخدميه من السجن بالأفلاج

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الأفلاج ــ البلاد

في سابقة تمكن أعضاء إحدى مجموعات تطبيق “واتساب” من إنقاذ زميل لهم بعد أن لاحظوا اختفاءه عن المجموعة، وإغلاق هاتفه بعد أن كان نشطا ومتواجدا باستمرار.

واكتشف أعضاء المجموعة بعد تحريهم أن زميلهم قد تم توقيفه بسجن “الأفلاج” على خلفية دين تجاوز نصف مليون ريال.

وبعد أن علم الزملاء بسبب اختفاء زميلهم، قرر أعضاء المجموعة جمع الدين وتسديده عن زميلهم الموقوف، وتم خلال أقل من شهر إيداع المبلغ المطلوب والإفراج عنه.