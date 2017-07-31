واجهات جدة البحرية تستعد للمرحلة 4-5

جدة – البلاد

يجري العمل حاليا على الانتهاء من تطوير مشروع الكورنيش الشمالي بمرحلتيه الرابعة والخامسة في شهر أكتوبر القادم, الذي يقع على امتداد ساحل البحر الأحمر بطول يزيد عن أربعة كيلومترات، وقدرت تكلفته الإجمالية بـ 800 مليون ريال.

وأكد معالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس, ما تحظى به مشروعات الواجهات البحرية من اهتمام كبير ودعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -؛ حيث يعد مشروع استكمال تطوير الواجهة البحرية للكورنيش الشمالي إضافة لمنظومة مشروعات تطوير الواجهة البحرية لعروس البحر الأحمر التي تحرص الأمانة على الاستفادة من مقوماتها المتوافرة, وتطويرها بما يحقق رفاهية المواطنين والمقيمين والزوار، إلى جانب ما تشكله من لمسة جمالية جاذبة لشواطئ جدة؛ كون التطوير وفر مساحات كبيرة وعناصر جمالية وبنية تحتية متكاملة.

ويتميز المشروع بمرحلتيه الرابعة والخامسة, بتقديم خدمات تشمل جميع الفئات والأعمار؛ إذ سيتضمن منطقة ترفيهية, وشواطئ رملية, وجلسات مظللة, ومنطقة ألعاب للأطفال, وممرات, وكوبري للمشاة, بإطلالة مباشرة على البحر، بالإضافة إلى الخدمات والمواقف والمسطحات الخضراء.

يذكر أن أمانة محافظة جدة نفذت مجموعة من المشروعات لتطوير الواجهات البحرية ساهمت في تشكيل نطاق المحافظة, كان من أبرزها تدشين الكورنيش الشمالي بمراحله الأولى والثانية والثالثة بعد الانتهاء من تطويره, الذي حظي باختياره “مشروع العام 2012” خلال حفل إعلان جوائز مشروعات الشرق الأوسط الكبرى بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة, حيث يمتد على طول 3.5 كيلومترات ابتداء من ميدان النورس شمالاً حتى مقر حرس الحدود جنوباً، مشتملة أعمال تطويره على توسعة وتطوير الأرصفة وممرات المشاة, وإنشاء تقاطعات حواجز السلامة والبنية التحتية، بالإضافة لزيادة رقعة المسطحات الخضراء والتشجير، إلى جانب صيانة سقالة الصيد بتكلفة إجمالية بلغت 180 مليون ريالاً.

كما قامت أمانة جدة ممثلة في شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المملوكة لها بتنفيذ مشروع تطوير الكورنيش الأوسط الذي يمتد من قصر السلام حتى نادي الفروسية جنوباً، بطول بـ 3.5 كيلومترات وفق أعلى المواصفات الفنية والجمالية، حيث شملت عملية تطويره رصف الممرات وزيادة المساحات الخضراء والحدائق, وإنشاء نوافير مياه ومجسمات مائية، إلى جانب مقاعد ومناطق مظللة لألعاب الأطفال، وتقاطعات للمشاة ومواقف للمتنزهين تتسع لـ 800 سيارة, إضافة إلى تنفيذ تطوير ممشى شارع فلسطين على امتداد 1.2 كيلومترات, من تقاطع الأندلس شرقاً وحتى طريق الكورنيش غرباً, بتكلفة إجمالية بلغت 188.307.134 ريالاً، إذ تضمن الكورنيش الأوسط متحفاً مفتوحاً للمجسمات الجمالية سُجل فـي موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية كأكبر متحف مفتوح فـي العالم.

علاوة على ذلك قامت الأمانة وبتكلفة إجمالية قدرت بـ 70.250.000 ريال, بتنفيذ مشروع كورنيش السيف الذي يمتد على طول ثلاثة كيلومترات على الشاطئ الجنوبي لمحافظة جدة, بمساحة إجمالية تقدر بـ350 ألف متر مربع، مشتملاً على شاطئ للسباحة بطول خمسة كيلومترات، متميزاً المشروع بجمال فريد من نوعه، يتجلى في الزراعة, والتشجير, والممرات الانسيابية ذات التصميم الحديث والمبتكر, حيث يحتوي المشروع على مساحات خضراء تقدر بـ 230 ألف متر مربع تغطي 85% من مساحة الحديقة، في أجواء مفعمة بالخضرة والجمال, وقادرة على خفض حرارة الأجواء، وكذلك طريق عام وممرات للمشاة، وشاطئ رملي يمتد بطول الحديقة، بجانب ساحات كبيرة موازية للبحر للاستجمام، وملاعب أطفال تتوزع على الأقسام كافة، ومواقف للسيارات ودورات مياه وأكشاك، فضلاً عن توفير مرافق عامة ودورات مياه ذكية “ذاتية التشغيل”،.

وعلى الشاطئ الشمالي لمحافظة جدة وبامتداد مطل على البحر يزيد على الكيلومتر, نفذت أمانة جدة مشروع متنزه ذهبان البحري “شمال مدينة البحيرات”، على مساحة إجمالية تتجاوز110 آلاف متر مربع، وبتكلفة قدرت بـ 37 مليون ريال, ويشتمل على العديد من المرافق ومواقف السيارات، والمسطحات الخضراء، وممرات لممارسة رياضة المشي، وجلسات عائلية ومسجد، وملعب لكرة قدم، وملعب متعدد النشاطات، ومنطقة لألعاب الأطفال، ودورات المياه الذكية، وأجهزة رياضية، ومتنزه رملي قادر على تلبية مختلف الاحتياجات.