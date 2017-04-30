(وادي مكة للتقنية) تناقش خطتها المستقبلية

شارك عبر واتساب

مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

كشف الرئيس التنفيذي لشركة وادي مكة للتقنية الدكتور فيصل بن أحمد العلاف” عن خطة الشركة للخمس سنوات المقبلة التي تعتمد على الاستثمار في كافة المجالات، لافتاً أنه تم تأسيس شركات تابعة لشركة وادي مكة في جوانب الاتصالات وتقنية المعلومات،

والاستثمارات العقارية، والنشر والطباعة والتوزيع، واحتضان وتسريع الأعمال الريادية، والخدمات الاستشارية، وغيرها، إلى جانب إطلاق ١٠ شركات ناشئة بمنتجاتٍ تقنية تجاوزت 23 منتجاً ، وذلك بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م في مجالات الاستثمارات العامة .

جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي لوكلاء الجامعة ومدراء الإدارات الذي عقد بمقر الشركة بالمدينة الجامعة بالعابدية ، مشيراً الدكتور العلاف أن مبيعات الشركة السوقية تجاوزت الحدود الجغرافية تحت شعار “صنع في مكة”، مثمناً دعم معالي مدير الجامعة رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور بكري بن معتوق عساس،

مشيداً بجهود وكيل الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي المكلف ووكيل الجامعة للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع الدكتور هاني بن عثمان غازي الامر الذي مكن الشركة التميز في العديد من المجالات .

بدوره قال وكيل الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي المكلف ووكيل الجامعة للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع الدكتور هاني بن عثمان غازي” أنه تم تسجيل أكثر من 39 براءة اختراع بالولايات المتحدة الامريكية ضمن أكثر من 150طلب براءة اختراع تم تقديمها من خلال مكتب الملكية الفكرية بالجامعة ، مؤكدا أن تسجيل براءات الاختراع هي من اختصاص مكتب الملكية الفكرية بالجامعة. مشيراَ أنه بعد ما يتم الحصول على شهادة براءة الاختراع على المستوى الدولي يمكن استثمار بعضها لاحقا عن طريق شركة وادي مكة تحت مظلة شركة ناشئة والتي يتم احتضانها في الوادي.

وأشاد بدعم وتوجيهات معالي مدير الجامعة رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور بكري بن معتوق عساس ، مثمناً كرم وكلاء الجامعة ومدراء الإدارات لقبولهم الدعوة للاطلاع على أخر الانجازات التي وصلت الها الشركة.

هذا وقد أشاد وكلاء الجامعة بالإنجازات التي حققتها شركة وادي مكة للتقنية في العديد من الجوانب والتي أصبحت تستحوذ على السوق المحلي وتمتد نحو السوق العالمي من خلال المنتجات والتقنيات التي تمتلكها الشركة .

أثر ذلك أطلع وكلاء الجامعة ومدراء الادارات على مصنع الحساسات الإلكترونية، واستمعوا لشرح مفصَّل عن آليات عمل المصنع، وكيفية العمل على الحساسات الإلكترونية،

كما اطّلعوا على عرض تفصيلي لجميع الشركات الناشئة من شركة وادي مكة، والمنتجات التقنية التي تقدّمها؛ كشركة الملاحة الداخلية (Navibees)، وشركة المدن الذكية (Averos)، وشركة التقنيات الطبية (Softcare)، وشركة توصيل (Tawseel)، وشركة تحليل البيانات الرقمية (Lucidya)، وشركة المختبرات الطبية (BioKubes)، وشركة التحكم الذكي (Breez).