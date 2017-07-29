واسى أسرة الشهيد غزواني.. نائب أمير جازان يتفقد تطوير ميناء فرسان

فرسان – البلاد

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو نائبه – حفظهما الله – وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، لوالد وأسرة الجندي محطلم بن جابر أحمد غزواني – رحمه الله – ، أحد منسوبي القوات البرية ، الذي استشهد مدافعاً عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي بمنطقة جازان. وعبّر سموه خلال زيارته لمنزل والد الشهيد بقرية “ممدر” التابعة لمحافظة العيدابي ، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

وأكد سموه أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض هذه البلاد المباركة أرض الحرمين الشريفين هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة، ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم ، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان ، وأن استشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.

حضر العزاء، محافظ العيدابي حسن بن حسين الحازمي ، ومدير عام شرطة المنطقة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني ، و رئيس مركز بلغازي عبدالله حمدي وعددا من المسؤولين.

*مشاريع الميناء:

من جهة ثانية تفقد الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان ، مشروع تنفيذ الأعمال البحرية لتطوير ميناء فرسان الذي يجري تنفيذه بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من ” ٣٣٧” مليون و”٣٧١” ألف ريال. واستمع سموه لشرح مفصل من مدير ميناء جازان الكابتن محمد بن عبدالله أدم عن المشروع، وحث سموه على سرعة إنجاز المشروع لخدمة أهالي محافظة فرسان وأثره في دعم التنمية والسياحة بالجزر التي باتت تشكل وجهة سياحية متميزه يقصدها الزوار والسياح.