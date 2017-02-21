(واس) تطلق قناتها الفارسية في (تيليغرام)

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جدة ــ واس

أطلقت وكالة الأنباء السعودية، امس الاثنين، قناة ناطقة باللغة الفارسية في تطبيق تيليغرام (Telegram).وقال رئيس وكالة الأنباء السعودية عبد الله بن فهد الحسين أن القناة أحد منتجات “واس” الإخبارية التي تحقق الرسالة الإعلامية من خلال استهداف شرائح محددة باستخدام التقنية الحديثة.

وقال: “نطلق الخدمة لمواكبة التقنية، ونقل الجديد من الأخبار والمواد الصحفية الأخرى أولاً بأول، بغرض الوصول لشريحة الناطقين باللغة الفارسية من خلال تطبيق تيليغرام”،

عاداً القناة استكمالاً لنهج “واس” للتواصل الفعال في مختلف المنصات الرقمية، لتسهيل إيصال آخر الأخبار والمستجدات، وانطلاقاً من استراتيجية “واس” للتواصل الإخباري مع جمهور الشبكات الاجتماعية.