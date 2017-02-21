العدد 21852 21 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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(واس) تطلق قناتها الفارسية في (تيليغرام)

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(واس) تطلق قناتها الفارسية في (تيليغرام)
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جدة ــ واس

أطلقت وكالة الأنباء السعودية، امس الاثنين، قناة ناطقة باللغة الفارسية في تطبيق تيليغرام (Telegram).وقال رئيس وكالة الأنباء السعودية عبد الله بن فهد الحسين أن القناة أحد منتجات “واس” الإخبارية التي تحقق الرسالة الإعلامية من خلال استهداف شرائح محددة باستخدام التقنية الحديثة.

وقال: “نطلق الخدمة لمواكبة التقنية، ونقل الجديد من الأخبار والمواد الصحفية الأخرى أولاً بأول، بغرض الوصول لشريحة الناطقين باللغة الفارسية من خلال تطبيق تيليغرام”،

عاداً القناة استكمالاً لنهج “واس” للتواصل الفعال في مختلف المنصات الرقمية، لتسهيل إيصال آخر الأخبار والمستجدات، وانطلاقاً من استراتيجية “واس” للتواصل الإخباري مع جمهور الشبكات الاجتماعية.

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التصنيف: الأولى

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