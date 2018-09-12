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واشنطن : السعودية والإمارات ملتزمتان بحماية المدنيين في اليمن

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time30 / ذو الحجة / 1439 هـ      12 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أعلن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو الأربعاء أن الولايات المتحدة “أكدت” للكونجرس الأميركي أن السعودية والإمارات، حليفتي واشنطن، تتخذان “تدابير واضحة لتخفيض الخطر” على المدنيين في اليمن.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء إنه شهد أمام الكونجرس بأن السعودية والإمارات تعملان على تفادي الإضرار بالمدنيين في اليمن.

وأضاف بومبيو في بيان أنه أبلغ الكونجرس أمس الثلاثاء بأن “حكومتي السعودية والإمارات تتخذان خطوات ملموسة للحد من خطر الإضرار بالمدنيين والبنية التحتية المدنية جراء عملياتهما العسكرية” ضد الإرهابيين الحوثيين.

ibrahim

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