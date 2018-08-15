واشنطن: المحادثات مع كوريا الشمالية تسير في الاتجاه الصحيح

أكدت الولايات المتحدة الأميركية أن محادثاتها مع كوريا الشمالية حول نزع الأسلحة النووية تسير في الاتجاه الصحيح

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت في مؤتمر صحفي إن المحادثات مع بيونغ يانغ باتت شأناً طبيعياً

بعد قمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون

مضيفةً أن المحادثات التي نمضي قدماً فيها، تتحرك في الاتجاه الصحيح.

وأوضحت أن الاستمرار في هذه المحادثات يأتي بناءً على التزام الرئيس كيم للرئيس ترامب

باستعداده لنزع السلاح النووي، مبينةً مواصلة الجهود بنية حسنة للدفع بهذه المحادثات إلى الأمام.