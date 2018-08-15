دولية

واشنطن: المحادثات مع كوريا الشمالية تسير في الاتجاه الصحيح

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time2 / ذو الحجة / 1439 هـ      15 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أكدت الولايات المتحدة الأميركية أن محادثاتها مع كوريا الشمالية حول نزع الأسلحة النووية تسير في الاتجاه الصحيح

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت في مؤتمر صحفي إن المحادثات مع بيونغ يانغ باتت شأناً طبيعياً

بعد قمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون

مضيفةً أن المحادثات التي نمضي قدماً فيها، تتحرك في الاتجاه الصحيح.

وأوضحت أن الاستمرار في هذه المحادثات يأتي بناءً على التزام الرئيس كيم للرئيس ترامب

باستعداده لنزع السلاح النووي، مبينةً مواصلة الجهود بنية حسنة للدفع بهذه المحادثات إلى الأمام.

ibrahim

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