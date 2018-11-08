دولية

واشنطن تحذر دول العالم من استقبال ناقلات النفط الإيرانية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time27 / صفر / 1440 هـ       8 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
حّذرت الولايات المتحدة دول العالم اليوم من السماح لناقلات النفط الإيرانية بالدخول إلى موانئها أو مياهها الإقليمية، مشيرة إلى أن هذا يتعارض مع العقوبات الأمريكية، وسيؤدي إلى أضرار اقتصادية وبيئية كارثية في حالة وقوع أي حوادث.

وذكر مبعوث الولايات المتحدة الخاص بإيران برايان هوك في بيان ، أنه في الوقت الذي تسحب فيه شركات التأمين الكبرى التغطية من السفن الإيرانية، فإنه من المحتمل أن تلجأ إيران إلى شركات التأمين المحلية التي لن تكون قادرة على تعويض خسائر الحوادث البحرية التي قد تصل إلى مليارات الدولارات.

وأضاف المبعوث الأمريكي أنه “يجب على الدول والموانئ ومشغلي القنوات والشركات الخاصة أن يدركوا أنهم سيكونوا مسؤولين على الأرجح عن تكاليف الحوادث التي ستتعرض لها ناقلات النفط الإيرانية المؤمنة ذاتيا”.

وأضاف هوك ” إن التأمين الذاتي على الناقلات الإيرانية هو سلوك غير آمن مع وجود مئات الأطنان من النفط الخام على متنها”.

ibrahim

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