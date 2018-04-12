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واشنطن تدين بشدة هجوم الحوثي الصاروخي على مدينة الرياض

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time26 / رجب / 1439 هـ      12 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم بشدة هجوم الحوثي الصاروخي الذي وقع اليوم على مدينة الرياض.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت في بيان صحفي :«نحن ندعم حق شركائنا في المملكة للدفاع عن حدودهم ضد هذه التهديدات التي يغذيها نشر النظام الإيراني الخطير للأسلحة وأنشطته في عدم الاستقرار في المنطقة.»

وأضافت «إن استمرار هجمات الحوثيين على المراكز السكانية السعودية يشكك في التزامهم بالمساعدة في تشكيل مستقبل سلمي ومزدهر وآمن لليمن. ما زلنا ندعو جميع الأطراف إلى العودة إلى المفاوضات السياسية التي تسهلها الأمم المتحدة والتقدم نحو إنهاء الحرب في اليمن».

ibrahim

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