واشنطن تزود قوات سوريا الديمقراطية بالمدرعات للمرة الأولى

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عواصم- وكالات

أكد متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية زيادة الدعم الأمريكي لهذا التحالف الذي تمثل وحدات حماية الشعب الكردية القوة الأساسية في صفوفه.

ونقلت وكالة “رويترز” عن طلال سلو، المتحدث باسم التحالف، حصول المقاتلين الأكراد قبل أيام على مركبات مدرعة لأول مرة، في إشارة إلى توسيع الدعم الأمريكي لأكراد سوريا منذ تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.

وأوضح سلو أن الشحنة التي تضمنت مركبات مدرعة وناقلات جند، وصلت قبل أربعة أو خمسة أيام.

وقال، ملمحا إلى حجم المساعدة القليل: “هذا دليل على أن هناك بوادر دعم. سابقا لم يكن يأتينا بهذا الشكل. كان يأتينا.. أسلحة خفيفة وذخائر، وهذه هي المرة الأولى التي يأتينا فيها هذا الدعم العسكري بهذا الشكل”.

وقال سلو إن قوات سوريا الديمقراطية ستطلق عمليات جديدة ضد “داعش” خلال الأيام القليلة القادمة، دون أن يكشف عن أي تفاصيل.من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، أنها أرسلت عربات مدرعة إلى فصائل معارضة سورية تشارك في مواجهة تنظيم “داعش”.