واشنطن تستثني روسيا من قائمة المخاطر

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عواصم- وكالات

أفادت مجلة “Foreign Policy” استنادا إلى وثيقة أصدرتها وزارة الدفاع الأمريكية أن اسم روسيا أزيل من قائمة أولويات الإدارة الأمريكية الجديدة في مجال الدفاع وتهديدات الأمن القومي.

وذكرت المجلة الأمريكية أنه بحسب هذه الوثيقة فإن إعداد الاستراتيجية الخاصة بتدمير تنظيم “داعش” الإرهابي، وتعزيز قدرات الجيش الأمريكي، إضافة إلى تحقيق ضمان الأمن في مجال المعلومات، وزيادة فعالية عمل البنتاغون ، هي أهم أولويات الإدارة الأمريكية الجديدة في مجال الدفاع.

وأضافت: إن هذه الوثيقة لم تذكر روسيا، مشيرة إلى أنها دليل آخر على التغيير القادم في سياسة واشنطن الخارجية.

الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد دعا مرارا في وقت سابق إلى تنشيط التعاون مع روسيا، لا سيما فيما يخص محاربة الإرهابيين في سوريا.