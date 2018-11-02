واشنطن تعتزم إقصاء إيران من نظام سويفت الدولي للتحويلات المالية

أكدت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة إدراج 700 شركة وفرد من إيران على قائمة العقوبات، فيما أبدت عزمها إقصاء طهران من نظام “سويفت” الدولي للتحويلات المالية.

وقال وزير الخزانة الأميركية، ستيف منوشن، إن “الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات ضد نظام (سويفت) للتعريف البنكي، في حال قدم خدمات للشركات والأشخاص الخاضعين لعقوبات بشأن إيران”.

وأضاف منوشن، أن “الخزانة الأميركية أضافت 700 شخص وكيان إلى قائمة عقوبات واشنطن على طهران، وسيستهدف مئات الشركات التي أخرجت من تحت العقوبات بعد التوصل لخطة العمل المشتركة بشأن النووي الإيراني، وكذلك أكثر من 300 اسما جديدا”.