وافدون ينبشون الحاويات للمتاجرة في علب المشروبات الغازية

جدة-مهند قحطان

اتجه عدد كبير من العمالة الوافدة في الآونة الأخيرة، إلى العمل في بيع وشراء المواد التالفة؛ حيث ترى على الطرق وقرب حاويات النفايات رجالاً ونساء يبحثون عن علب المشروبات الفارغة لتجميعها وبيعها على مدار الشهر.

(البلاد) التقت عاملا في أحد القطاعات براتب لا يتجاوز 1100 ريال “رفض ذكر اسمه” قائلاً:”نظرا لأن الراتب الشهري لا يغطي المصاريف والاحتياجات من أكل وشرب وحوالة شهرية، إلى أهلي خارج المملكة؛ لذا اضطررت إلى جمع العلب الفارغة حيث إنني أقوم بعد انتهاء عملي بالتجول تحت أشعة الشمس لتجميع علب المشروبات الغازية الفارغة، وأقوم بطيها ووضعها داخل أكياس سوداء كبيرة”.

وأضاف:”أعمل في جمع العلب منذ أكثر من ثلاث سنوات متتالية بمدينة جدة، وأقوم بجمع ستة أكياس كل شهر وحصيلة البيع 200 ريال شهريا إلا أنني أقوم بالتجميع لحوالي 5 أشهر ومن ثم بيعها لمستوع في حي السامر بجدة بمبلغ 1000 ريال فقط”.

وأوضح أنه لا توجد شروط لبيع هذه العلب والأهم هو توفر العلب والحديد؛ حيث إن سعر كيلو النحاس 14 ريالا والألمنيوم ثلاثة ريالات والحديد الثقيل نصف ريال.

الجدير بالذكر أن على كل دائرة أو مؤسسة متابعة عمالتها بعد انتهاء الدوام؛ حتى العودة إلى سكنهم، ومن ثم البدء في العمل صباح اليوم التالي فقط.