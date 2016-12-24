وافد يصنع العرق داخل مزرعة بالمدينة

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المدينة المنورة -جازي الشريف

أطاحت شرطة منطقة المدينة المنورة ممثلة بإدارة التحريات والبحث الجنائي بشخص من جنسية أفريقية، قام بصنع العرق المسكر داخل إحدى المزارع ، حيث عثرت على مواد التصنيع وكميات كبيرة من الخمور، تم إتلافها،

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة المدينة المنورة العميد فهد بن عامر الغنام، أن هذا المصنع ليس الوحيد الذي تم ضبطه خلال الفتره القليلة الماضية .

من جانبه أكد مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالهادي الشهراني، أن دور المواطن وحتى الوافد المثالي كبير في الإسهام وبشكل فعال في الابلاغ عن أي تحركات وملاحظات مشبوهة،

فجميع ماتم ضبطه لا يبعد عن أماكن تواجد وتحركات البشر، معربا عن أمله من أصحاب المزارع والمواقع أن لا يمكّنوا المجهولين والمخالفين في البقاء فيها والعمل على مثل تلك الرذيلة ، وأن يقوم كلٌ بدوره؛ للحفاظ على بلادنا وممتلكاته.