“وافي” تصدر وتجدد 25 رخصة بيع وتسويق لمشاريع “تحت الإنشاء”

أصدرت لجنة البيع والتأجير على الخارطة “وافي”، مؤخراً، ثمان رخص بيع على الخارطة و12 رخصة تسويق لمشاريع داخل المملكة وخارجها إضافة إلى تجديد 5 رخص تسويق أخرى وتأهيل 12 مطوراً عقارياً للعمل على مشروعات البيع على الخارطة “تحت الإنشاء”.

ووافقت اللجنة على منح سبع مشاريع في الرياض والطائف وخميس مشيط والمدينة المنورة ومكة المكرمة

وتبوك والدمام رخص بيع على الخارطة بإجمالي عدد وحدات يتجاوز 2600 وحدة عقارية تشمل شققاً سكنية

وفللاً ومكاتب ومحلات تجارية، فيما رخصت اللجنة لتسويق مشاريع عقارية بنظام البيع على الخارطة داخل المملكة

في الرياض ومكة المكرمة ومدينة دبي ولمشروع خارجي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واعتمدت اللجنة تأهيل 12 مطوراً عقارياً للعمل على مشروعات البيع على الخارطة “مشاريع تحت الإنشاء”

مع تقييد أسمائهم بسجل المطورين العقاريين في وزارة الإسكان ومنحهم شهادات التأهيل.

وأوضح أمين عام لجنة البيع والتأجير على الخارطة نايف الشريف أن هذه المشروعات ستسهم

في توفير المزيد من الوحدات السكنية والإسهام في رفع نسبة التملك

مؤكداً أن تراخيص “وافي” لا يتم منحها إلا بعد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات حفاظاً على حقوق المستفيدين

وأن البرنامج يشرف على المشروعات المرخصة بشكل كامل من خلال فرق هندسية متخصصة تقوم برفع تقارير دورية بكل ما يخص المشروع ورصد الملاحظات ان وجدت وتوجيه المطور لتقويمها.

يذكر أن “وافي” رخص لنحو 70 مشروعاً في مختلف أنحاء المملكة ويشرف على مشروعات تتجاوز قيمتها البيعية 50 مليار ريال

كما أن البرنامج دشن مؤخراً تطبيق “وافي” للأجهزة الذكية خلال افتتاح معالي وزير الإسكان لفعاليات منتدى ومعرض “وافيكس 2018” لخدمة المستفيدين من مطورين ومشترين والإسهام في التعريف بآلية التراخيص التي يمنحها البرنامج وأنواعها، إضافة إلى إتاحته تقديم البلاغات عن أي مخالفة لمشاريع البيع على الخارطة في أي مرحلة سواء البيع أو التسويق أو العرض من خلال قسم “راصد” المتاح في التطبيق.