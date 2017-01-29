والدة الدكتور عصام عابد شيخ إلى رحمة الله

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انتقلت إلى رحمة الله- تعالى- السيدة آمنة إبراهيم أصفهاني، زوجة معالي الأستاذ عابد محمد صالح شيخ، وزير التجارة الأسبق (رحمه الله). ووالدة الدكتور عصام، عضو مؤسسة البلاد للصحافة والنشر، والسيدتين نوال، وثريا، والأستاذين سمير، وأسامة عابد شيخ.

وقد صُلي عليها عصر أمس بمسجد الجفالي بجدة، ووري جثمانها الطاهر مقابر أمنا حواء.. ويتقبل العزاء للرجال في الطرف الشمالي لشارع الشعراء أمام البريد بالحمراء.. وعزاء السيدات بمنزل د. عصام عابد شيخ، أمام القنصلية الفرنسية بشارع الشعراء، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد..

و”البلاد” وقد آلمها النبأ لتتقدم بخالص العزاء والمواساة للدكتور عصام عابد شيخ، وأشقائه وشقيقاته.. رحم الله الفقيدة، وأسكنها فسيح جناته.

(إنّا لله وإنّا إليه راجعون)..