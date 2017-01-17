والدة الطفلة المعنفة تعتزم مقاضاة زوجها لإثبات نسب ابنتها

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جدة ــ البلاد

أعلنت والدة الطفلة المعنفة “دارين”، عن نيتها مقاضاة زوجها، لإثبات عقد زواجها، ونسب ابنتها من خلال استكمال الدعوى القضائية المرفوعة من جانبها ضد زوجها.

وقالت والدة دارين: إنها تلقت نصائح بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام، بشأن تفاصيل القضية لتجنب التأثير سلباً على مجرياتها.

وروت ناريمان سعيد التي تبلغ من العمر 23 عاماً بعضاً من جوانب حياتها، والظروف الصعبة التي عايشتها، لافتة إلى أنها ولدت في مدينة حماة، قبل أن تعود بها والدتها إلى المدينة المنورة، لتقضي بها باقي سنوات حياتها مع أشقائها الأربعة.