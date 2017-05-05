والد الشاعر عماد إلى رحمة الله

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جدة- البلاد

فجع الشاعر عماد الشريف يوم أمس بوفاة والده الشيخ أحمد بن محسن العيافي الشريف إثر عارض صحي طارئ لم يمهله طويلا، ويعتبر اليوم الجمعة ثاني أيام العزاء المقام بدارهم في حي السامر بجدة أو على جواله رقم:(0545448878).

و(البلاد) التي آلمها هذا الخبر المفجع تتقدم للشاعر عماد الشريف ولأعمامه وأخوانه وأقاربهم وأبنائهم بأحر التعازي والمواساة متمنين من الله لفقيدهم الرحمة والمغفرة ولهم الصبر والاحتساب.

(إنا لله وإنا إليه راجعون).