واين روني في طريقه للصين

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مانشستر- وكالات

ربما تصبح الساعات القادمة هي الأخيرة للاعب الإنجليزي الدولي واين روني، قائد مانشستر يونايتد في فريقه؛ إذ تقول بعض التقارير الصحفية في بريطانيا: إن روني هداف مانشستر يونايتد التاريخي، قرر الرحيل عن فريقه متجهًا إلى الصين.

ووفقًا لما نقلته صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن واين روني يملك عرضًا براتب أسبوعي بقيمة 750 ألف جنيه إسترليني، مع دفع مبلغ يقارب 35 مليون يورو لمانشستر يونايتد للاستغناء عن لاعبه. وقال مصدر مطلع داخل مانشستر يونايتد : لم يكن شيئًا يحدث قبل أن يكسر روني رقم بوبي تشارلتون، لكن الجميع يعلم أنه ذات يوم أن مسيرته ستنتهي مع مانشستر يونايتد. وبدأت الشكوك تحوم حول مستقبل واين روني، بعدما أعلن مورينيو أن اللاعب لن يشارك أمام سانت إيتيان في مباراة العودة بين الفريقين، وذلك بسبب عدم الراحة الجسدية، وهو ما أثار الشكوك حول إمكانية رحيل روني عن اليونايتد.