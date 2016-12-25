وتتواصل المتعة الكروية

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حاتم العطرجي

• ديربي بجدة و آخر بالرياض

• إثارة بالجوهرة ومتعة بالدرة

• أن يلتقي الأهلي والاتحاد. هذا بحد ذاته حدث كروي منتظر، تترقبه الجماهير الرياضية.

• عندما يلتقي الهلال والنصر تجد إثارة من العيار الثقيل.

• فالجماهير الرياضية تترقب مباراتين ثقيلتي المعيار مليئتين بالإثارة.

• مباريات عنوانها التنافس الشريف والروح الرياضية.

• والمتعة الحقيقية عندما يلتقي الفائزان من المباراتين في المباراة النهائية. سوف يكون نهائيا مثاليا.

•والشرف الكبير والفخر والمكسب والبطولة، هو السلام على سيدي ولي العهد الأمير محمد بن نايف- حفظه الله ورعاه.

• كل التوفيق، ومشاهدة ممتعة

فاصلة :

•وردتني عدة اتصالات بعد نشر مقالي السابق ( التحكيم وعلامات الاستفهام ..؟؟؟ ) في هذه الصحيفة الرائعة، جميعها مؤيدون لما كتبته، وهنالك غضب على التحكيم، ولا يوجد رضا عنه. فللأسف الشديد وصلنا لمرحلة صعبة جداً، وأصبح الجميع يتضايق من التحكيم، ومن القرارات الغريبة الذي يصدرها الحكام والظلم الواضح .

• أتمنى أن يتطور التحكيم لدينا.

• أتمنى أن يكون التحكيم أفضل بمراحل من هذا الوقت.

• أتمنى أن نرى تحكيماً مميزاً في باقي الجولات القادمة من الدوري …؟

• أتمنى أن نرى تحكيماً عادلاً في مباريات كأس ولي العهد، وبقية المسابقات …!