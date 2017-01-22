العدد 21822 22 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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وتد.. انتقائية الكلمة

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وتد.. انتقائية الكلمة
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يعيش الشعراء فيما بينهم سباقاً حميماً للظفر بمفرداتٍ جديدة يرصّعون بها نصوصهم وقصائدهم.. ومتى تم توجيه هذا السباق بالشكل الصحيح لاختيار مفردات جذّابة وغير مبتذلة فإننا نقف معه بل وندعمه..بعض الشعراء لا يعنيه شذوذ المفردة بقدر ما يعنيه الإتيان بها كجملةٍ أو مفردةٍ جديدةٍ سبق بها الآخرون..هناك شئ اسمه (المفردة الشاعرية )، وهي التي تحمل مفهوماً شاعرياً في المعنى وفي المضمون.. والمفردة الشاعرية تغيب عن بال غالبية الشعراء..وهناك من يظن أن ( المصطلحات ) السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية تحمل شعراً أوتحمل فكراً جديداً تم اقتناصه قبل بقية الشعراء..مثل هذه المصطلحات هي أشبه بـ ( الحشو ) وأبعد ما تكون عن (الشاعرية) وعن سمة الشعر الذي يمتاز بعذوبة المفردة وخلق الصورة المتجددة والمبتكرة..ومن منهجيات الأدب العربي والذي هو أصل ومنشأ الأدب الشعبي هناك ما يسمى بـ (بلوغ البيان).. وبلوغ البيان هو توق ومبتغى كل شاعر ليخلق شطراً أو بيتاً مليئاً بالشعر المقترن بالصورة الحية..

رتويت:
البيوت اللي تلصمقها اللحون
والله ان قلبي ماهوب يحبّها
لـ/ فهد المكودر القحطاني.

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التصنيف: ملامح صبح

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