وتد..تغريدة الرطيان
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رتويت:
شفق السريع
محمد الرطيان أحد أهم الأسماء التي لا يمكن أن يمر له مقال أو تغريدة إلا و يفتح لنا من خلالها أبواباً فكريةً جديدة.. قرأت له في الآونة الأخيرة تغريدةً لخّصت لنا حال الشيلات بشكلٍ كنا نتعب ونكتب لوصف الحال المزري الذي وصلت إليه هذه الشيلات..نتفق جميعاً على أن (الأغنية) هي الأصل في التغني بالشعر.. ولم يكن هناك أفضل من نشر الشعر خلالها.. وبغض النظر عن جمال الأصوات التي تغني، وبغض النظر عن انعدام النشاز في الأعمال الفنية، فإن الأغنية رتّبت النشر وقنّنت الإنتاج..و بالعكس من ذلك فإن (شطحة الشيلات) قد أفسدت كل شيء.. بدءاً من الذائقة، مروراً بالنشاز وانتهاءً بالطرح الفائض من الإنتاج حتى رخصت قيمتها السوقية عوضاً عن رخص قيمتها الفنية.. محمد الرطيان قال عن حال الشيلة بأنها (أغنيةً تحجّبت ولبست شيلةً على رأسها فسميّت شيله).. مضيفاً بأن الأغنية (زواج شرعي) وأن الشيلة (زواج مسيار)..هذا الوصف هو أدق توصيف يمكن أن نصل من خلاله إلى قناعةٍ تامة بأن تشويه الفن ابتدأ بالشيلات..
رتويت:
يا حلوها كلمه و تغريده
و احلا بعد لا جات بالصورة
لـ/ سعد عبّاد.
الوسوم:تغريدة الرطيان
التصنيف: ملامح صبح
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