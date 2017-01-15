وتد.. زعيم الشعر

شفق السريع
وإنا لفراقك يا مساعد لمحزونون.. هكذا دوَّت صرخات الفجعة وأنّات الفراق بين محبي وجماهير (الزعيم) مساعد الرشيدي، رحمه الله..صبيحة الخميس الماضي فجعنا جميعاً وفجع الشِعر وفجعت منابره بنبأ وفاة مساعد..خميسٌ لم يكن(فَلّه)على الإطلاق..مساعد هذا الجواد الصاهل شعراً و فروسيّةً كان حقاً على مسارح الشعر تكريمه قبل رحيله.. لكننا لم نفعل..وربما هذه عادةً إعتدناها..فمجتمعنا تعوّد على أن لا يكرّم رموزه إلا من خلال(التأبين) بعد الرحيل.. وربما يشفع للمجتمع ويدمح زلته هذه المرّه زيارة أمير الفروسيّة الأمير والوزير متعب بن عبدالله له أثناء تواجد ابن ربيّع على سرير المرض..من السرير الأبيض إلى الكفن الأبيض رحلةٌ شاقةٌ عايشناها خلال شهرٍ مضى نتابع فيها أخبار مساعد الرشيدي حتى نزل الحق و سلّمنا لله الأمر..خلال هذه الفترة الحرجة لم يغب مساعد عن الشعر و لم يغب عن الوطن.. فتوّج نتاجه وتاريخه في الشعر وفي العسكرية وفي الوطنية ببيتٍ كان هو آخر ما كتب من الشعر..وفي نفس المرحلة كان قريباً من الله معتصماً به.. فكانت آخر تغريدةٍ كتبها قبل وفاته بستٍ و ثلاثين ساعة:(الا يا الله تحفظ وقفتي لا تنهزع يا الله)..فكان هذا الدعاء هو آخر(شطر) تنفّس به شعراً..وكأن مساعد قد أحس بمنيّته فختم حياته الشعرية بمسك الشعر.. والمؤلم أن أنفاسه الشاعرية توقفّت عند هذا الشطر..
رتويت لآخر بيتٍ كامل كتبه مساعد على سرير المرض:
ما دام يولد للوطن مثل جبران
تموت عدوان الوطن ما تطوله
للزعيم/ مساعد الرشيدي.