وتد.. عود وكمنجة

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شفق السريع

هي إحدى أمرين.. إما أن مجتمع بعض(البادية) في الشرقية قد تطوّر فكرياً و ثقافياً، و إما أنه إنحدر مع الإثنتين.. فواقع الحفلات الاجتماعية كالزواجات و غيرها ابتعدت كثيراً عن الفنون الشعبية (البدوية) المتعارف عليها، و ربما أهمها (المحاورات) والتي أصبحت معدومةً بل و أصبحت من الماضي.. إضافةً على إنعدام الأمسيات الشعرية التي كانت ميزة الساحل الشرقي.. أهالي الشرقية إتجه البعض منهم في إحياء حفلاته الخاصة إلى أسلوب جديد.. فما كان يعتبر في الماضي (عيباً)، أصبح اليوم ثقافةً جديدةً لا أعرف أسبابها الحقيقية.. وأعتقد غير جازم أن الأجيال وتغيّرها الفكري والثقافي له دور كبير في ذلك..أصبح (العود) وأصبحت ( الكمنجات ) هي العنوان الأبرز لمعظم حفلاتهم.. وأنا شخصياً حضرت عدة مناسبات و تحديداً (زواجات) و شاهدت هذا (التغيير) الاجتماعي الذي لا أعرف كيف أصنّفه، فهل اعتبره تطوراً أم اعتبره إنحداراً.. تاركاً هذا التصنيف للمتلقي، فلكل أناسٍ مشربهم الفكري..المؤكد أن هذا (التغيير الثقافي) هو الإجابة الوافية للمتسائلين عن سبب إنعدام فن المحاورات وإنعدام الأمسيات الشعرية.

رتويت:

يا الله تزيّنها من اليوم و خلاف

والا تخرّبها على (الشعر) كلّه

لـ/ مجهول و(بتصرّف).