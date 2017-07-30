وتد.. كذبة الحداثة

حمود الصهيبي
يمكن أن يصل بنا الطريق المسدود إلى طريق ٍ آخر , بمجرد أن يتعلق الأمر بساحتنا الشعبية وذلك من خلال( فزعة) معدات الشللية !الأمر الذي بات يستوجب من الجميع محاولة إغلاقه بإحكام !حتى لا تكون الظاهرة … لعنة ! ربما محاولة للحوار بيني و بيني ! ..
(1) أجنحة .. إن اللذين يهبهم الشعر أجنحة يستطيعون أن يطيروا إلى الإبداع .
( 2 ) سقوط .. عندما تسلم الأمور إلى غير أهلها نتراجع إلى الوراء ثم نسقط إلى حضيض الحضيض .
( 3 ) الحداثة.. حداثة الشعر كذبتنا الحقيقية ! لذلك صدقناها .
(4) الإرث .. عندما يكون بعض ما نرث وبالا ً . هل لموروثنا الشعبي شيء من هذا الوبال.
( 5 ) طبخة ..( الأمسيات) طبخة نحضرها – ويلتهمها المستشعرون والمتثيقفون من العرب – ولا يبقى لشعراءنا ومثقفينا غير تنظيف الأطباق ! .
( 6 ) احتراق ..الرماد هو المكافئة الوحيدة التي ينالها من يحترق من أجل الغير .
( 7 ) خريطة ..لو نظرت إلى خريطة الشعر قبل عقدين من الآن لوجدتها متغيرة فكأنما ضربها زلزال ( سونامي ) .
( 8 ) المرآة ..المرآة لم تعد تعكس الحقيقة كعادتها ! فهل يرجع السبب لكثرة الأقنعة ؟
( 9 ) ثرثرة ..كنا من الثرثرة نصنع آدابا ً , صرنا نحيل الآداب إلى ثرثرة .
( 10 ) الرياح ..وحده السلاح .. من يقنع السفن بأن تحب ما لا تشتهي .
مهبّ الحرف:
تمر فوضـى الاسامـي.. والاسامي رمـاد
في ذاكــرة ليلك المزروع بـرد وهجـيـــر
لاتستبيح الامانــي دام صبــرك زنــــــــاد
للهم والدمع والـغــربـه وجمـر المصـيــر