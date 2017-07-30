وتد.. كذبة الحداثة

حمود الصهيبي

يمكن أن يصل بنا الطريق المسدود إلى طريق ٍ آخر , بمجرد أن يتعلق الأمر بساحتنا الشعبية وذلك من خلال( فزعة) معدات الشللية !الأمر الذي بات يستوجب من الجميع محاولة إغلاقه بإحكام !حتى لا تكون الظاهرة … لعنة ! ربما محاولة للحوار بيني و بيني ! ..

(1) أجنحة .. إن اللذين يهبهم الشعر أجنحة يستطيعون أن يطيروا إلى الإبداع .

( 2 ) سقوط .. عندما تسلم الأمور إلى غير أهلها نتراجع إلى الوراء ثم نسقط إلى حضيض الحضيض .

( 3 ) الحداثة.. حداثة الشعر كذبتنا الحقيقية ! لذلك صدقناها .

(4) الإرث .. عندما يكون بعض ما نرث وبالا ً . هل لموروثنا الشعبي شيء من هذا الوبال.

( 5 ) طبخة ..( الأمسيات) طبخة نحضرها – ويلتهمها المستشعرون والمتثيقفون من العرب – ولا يبقى لشعراءنا ومثقفينا غير تنظيف الأطباق ! .

( 6 ) احتراق ..الرماد هو المكافئة الوحيدة التي ينالها من يحترق من أجل الغير .

( 7 ) خريطة ..لو نظرت إلى خريطة الشعر قبل عقدين من الآن لوجدتها متغيرة فكأنما ضربها زلزال ( سونامي ) .

( 8 ) المرآة ..المرآة لم تعد تعكس الحقيقة كعادتها ! فهل يرجع السبب لكثرة الأقنعة ؟

( 9 ) ثرثرة ..كنا من الثرثرة نصنع آدابا ً , صرنا نحيل الآداب إلى ثرثرة .

( 10 ) الرياح ..وحده السلاح .. من يقنع السفن بأن تحب ما لا تشتهي .

مهبّ الحرف:

تمر فوضـى الاسامـي.. والاسامي رمـاد

في ذاكــرة ليلك المزروع بـرد وهجـيـــر

لاتستبيح الامانــي دام صبــرك زنــــــــاد

للهم والدمع والـغــربـه وجمـر المصـيــر

واقف علـى شرفة ايا مـك وحيـد ونـــاد

ياحـلــم الايــام لاتكبـــر.. وعمــرك قصيـــر

عبدالله عطيه الحارثي